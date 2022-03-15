Щодо військових, добровольців та податків: Рада ухвалила низку законів

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада ухвалила низку законів, що стосуються військовослужбовців, воєнного стану, територіальної оборони, податків та багато іншого.
Про це повідомила пресслужба українського парламенту у себе в соцмережах.
Як уточнюється, всього на засіданні були присутні 345 народних депутатів.
Список затверджених ініціатив виглядає так:
- Закон №7168 – про продовження терміну дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року (343 голоси).
- Закон №7137д – про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, зокрема про скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діятиме під час військового та надзвичайного стану. Загалом понад 40 новацій, (340).
- Закон № 7151 – про визнання добровольців територіальної оборони ветеранами війни (344).
- Закон №7140-1 – про спрощення варіанту звільнення від військової служби осіб з інвалідністю, а також осіб, які доглядають осіб з інвалідністю та хворими дітьми (344).
- Закон №6384-1 – про особливості бюджетування судової системи (344).
- Закон №7147 – про особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах військового стану (343).
- Закон №7145 – про закріплення поняття бойового імунітету, а саме правового захисту військового командування, військовослужбовців, територіальної оборони та працівників правоохоронних органів (344).
- Закон №7149 – про можливість скасування запобіжного заходу або утримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341).
- Закон №7133 – про гарантії від держави, що в умовах військового стану вчителів не можна звільняти з роботи, їм гарантується заробітна плата та ін. Також держава затвердила гарантії щодо організації освітнього процесу у формі, найбезпечнішій для життя та здоров’я людей. Часткова передача повноважень від Міносвіти до ВЦА (341).
- Закон №7143 – про надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України у період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343).
- Закон №7154 – про зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Росія або особи, пов’язані з державою-агресором (343).
- Закон №7152 – про створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345).
- Закон №7130 – про прискорення набуття чинності закону про військове капеланство (340).
- Закон №7144 – про спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану та після (345).
- Закон №7161 – про збільшення у особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7 тис. військовослужбовців (344).
- Закон №7166 – про особливості управління урядом бюджетом за умов воєнного стану (345).
- Закон №7167 – про збільшення на 67 млрд витрат на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій у межах граничного розміру гарантованого державою боргу та обмеження використання коштів дорожнього фонду (342).
- Закон №7160 – про лібералізацію трудового законодавства в умовах воєнного стану (344).
- Закон №7148 – про підвищення ефективності кримінального провадження з кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними даними (343)
- Закон №7157 – про розширення дії Закону України Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, що були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341).
- Закон №7038д – про збільшення ренти на видобуток газу під час воєнного стану та надзвичайного стану (270).
Повідомляється, що Рада доручила 335 голосами голові парламенту Руслану Стефанчуку невідкладно підписати ухвалені законопроєкти та направити їх президенту України Володимиру Зеленському.