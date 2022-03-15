Щодо військових, добровольців та податків: Рада ухвалила низку законів

У вівторок, 15 березня, Верховна Рада ухвалила низку законів, що стосуються військовослужбовців, воєнного стану, територіальної оборони, податків та багато іншого.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту у себе в соцмережах.

Як уточнюється, всього на засіданні були присутні 345 народних депутатів.

Список затверджених ініціатив виглядає так:

Закон №7168 – про продовження терміну дії воєнного стану в Україні до 25 квітня 2022 року (343 голоси).

Закон №7137д – про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, зокрема про скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діятиме під час військового та надзвичайного стану. Загалом понад 40 новацій, (340).

Закон № 7151 – про визнання добровольців територіальної оборони ветеранами війни (344).

Закон №7140-1 – про спрощення варіанту звільнення від військової служби осіб з інвалідністю, а також осіб, які доглядають осіб з інвалідністю та хворими дітьми (344).

Закон №6384-1 – про особливості бюджетування судової системи (344).

Закон №7147 – про особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах військового стану (343).

Закон №7145 – про закріплення поняття бойового імунітету , а саме правового захисту військового командування, військовослужбовців, територіальної оборони та працівників правоохоронних органів (344).

Закон №7149 – про можливість скасування запобіжного заходу або утримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341).

Закон №7133 – про гарантії від держави, що в умовах військового стану вчителів не можна звільняти з роботи , їм гарантується заробітна плата та ін. Також держава затвердила гарантії щодо організації освітнього процесу у формі, найбезпечнішій для життя та здоров’я людей. Часткова передача повноважень від Міносвіти до ВЦА (341).

Закон №7143 – про надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України у період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343).

Закон №7154 – про зупинення вчинення виконавчих дій , стягувачами за якими є Росія або особи, пов’язані з державою-агресором (343).

Закон №7152 – про створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345).

Закон №7130 – про прискорення набуття чинності закону про військове капеланство (340).

Закон №7144 – про спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану та після (345).

Закон №7161 – про збільшення у особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7 тис. військовослужбовців (344).

Закон №7166 – про особливості управління урядом бюджетом за умов воєнного стану (345).

Закон №7167 – про збільшення на 67 млрд витрат на армію , перерозподіл обсягів надання державних гарантій у межах граничного розміру гарантованого державою боргу та обмеження використання коштів дорожнього фонду (342).

Закон №7160 – про лібералізацію трудового законодавства в умовах воєнного стану (344).

Закон №7148 – про підвищення ефективності кримінального провадження з кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними даними (343)

Закон №7157 – про розширення дії Закону України Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України на території, що були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341).