Запад лишил Российскую Федерацию преференций от членства в ВТО

Страны Большой семерки, Европейский Союз и их партнеры приняли решение о лишении России преференций от членства во Всемирной торговой организации.

Так, к ней перестанут относиться как к стране, которая находится в режиме наибольшего содействия в рамках ВТО.

– Это беспрецедентное решение посылает политический сигнал наивысшего масштаба. На самом деле это лишает Россию ключевых торговых преимуществ как члена ВТО, гарантируя, что продукция российских компаний не будет пользоваться режимом максимального содействия нашим экономикам. Таким образом, это усиливает статус изгнанника России в глазах мирового сообщества, – сказано в заявлении вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Это решение, в частности, кроме G7 и ЕС поддержали Исландия, Албания, Южная Корея, Австралия, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Черногория и Северная Македония.

– Такие действия оправданы исключениями по безопасности из Соглашения ВТО. Мы также прекратим вступление Беларуси в ВТО, – сказал Домбровскис.

До этого Евросоюз отменил для России ряд торговых льгот, которыми она пользовалась.

– Мы едины в нашей решимости привлечь президента Путина и его режим к ответственности за их преступления. Единственный способ, которым Россия может избежать этой финансовой, экономической и репутационной катастрофы – это немедленно прекратить свое варварское и незаконное вторжение в Украину, – сказано в заявлении.

Отметим, что режимом наибольшего содействия является согласие на отсутствие дискриминации в международной торговле, которое установлено между отдельными странами или их группами.

В рамках ВТО это система правил, которая гарантирует недискриминационный характер для импорта из всех стран-членов.

Согласно правилам ВТО не предусмотрено исключение страны-члена, но отказ от соблюдения режима наибольшего содействия означает, что ЕС будет относиться к РФ в торговых отношениях как к стране, которая не является членом ВТО.

В соответствии с этим компании из РФ и экспорт РФ больше не смогут использовать на рынке ЕС преференции, которые дает членство в ВТО.

Таким образом, Евросоюз сможет свободно увеличивать таможенную ставку на импорт из РФ.