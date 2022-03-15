Захід позбавив Російську Федерацію преференцій від членства у СОТ

Країни Великої сімки, Європейський Союз та їхні партнери ухвалили рішення про позбавлення Росії преференцій від членства у Світовій організації торгівлі.

Так, до неї перестануть ставитися як до країни, яка перебуває у режимі найбільшого сприяння у рамках СОТ.

– Це безпрецедентне рішення надсилає політичний сигнал найвищого масштабу. Насправді це позбавляє Росію ключових торгових переваг як члена СОТ, гарантуючи, що продукція російських компаній не користуватиметься режимом максимального сприяння нашим економікам. Таким чином, це посилює статус Росії як вигнанця в очах світової спільноти, – йдеться у заяві віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Це рішення, зокрема, окрім G7 та ЄС підтримали Ісландія, Албанія, Південна Корея, Австралія, Молдова, Нова Зеландія, Норвегія, Чорногорія та Північна Македонія.

– Такі дії виправдані винятками щодо безпеки з Угоди СОТ. Ми також припинимо вступ Білорусі до СОТ, – сказав Домбровскіс.

До цього Євросоюз скасував для Росії низку торгових пільг, якими вона користувалася.

– Ми єдині у нашій рішучості притягти президента Путіна та його режим до відповідальності за їхні злочини. Єдиний спосіб, в який Росія може уникнути цієї фінансової, економічної та репутаційної катастрофи – це негайно припинити своє варварське та незаконне вторгнення в Україну, – сказано у заяві.

Зазначимо, що режимом найбільшого сприяння є згода на відсутність дискримінації у міжнародній торгівлі, яка встановлена ​​між окремими країнами або їхніми групами.

У рамках СОТ це система правил, яка гарантує недискримінаційний характер імпорту з усіх країн-членів.

Відповідно до правил СОТ не передбачено виключення країни-члена, але відмова від дотримання режиму найбільшого сприяння означає, що ЄС ставитиметься до РФ у торгових відносинах як до країни, яка не є членом СОТ.

Відповідно до цього компанії з РФ та експорт РФ більше не зможуть використати на ринку ЄС преференції, які дає членство у СОТ.

Таким чином, Євросоюз зможе вільно збільшувати митну ставку на імпорт із РФ.