За несколько предыдущих дней во время работы гуманитарных коридоров со стороны России начались грубые нарушения договоренностей о прекращении огня.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, российские войска начали обстреливать гуманитарные колонны автобусов, населенные пункты и точки сбора людей, из которых планировалась эвакуация мирного населения, а также брать в заложники сопровождающих гуманитарные колонны людей.

В частности, до сих пор в плену находится спасатель Алексей Данченко. 15 марта российские захватчики захватили больницу интенсивного лечения в Мариуполе и взяли в заложники 400 мирных людей. Сейчас оккупанты ведут обстрелы именно из больницы.

Министр подчеркнула, что все это представляет большую угрозу для перемещения людей по гуманитарным коридорам.

Также Ирина Верещук добавила, что Украина не получила ответа на свои предложения, направленные 15 марта к Международному Красному Кресту, по открытию гуманитарных коридоров 16 марта.

Поэтому остается открытым вопрос организации “зеленых” коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях Украина не может безопасно вывозить людей.

Но продолжается работа над разработкой маршрутов для доставки гуманитарной помощи во временно занятые или окруженные украинские города Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.