За декілька попередніх днів під час роботи гуманітарних коридорів з боку Росії почались грубі порушення домовленостей про припинення вогню.

Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, російські війська почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, населені пункти і точки збору людей, з яких планувалась евакуація мирного населення, а також брати у заручники людей, які супроводжують гуманітарні колони.

Зокрема, досі у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко. 15 березня російські загарбники захопили лікарню інтенсивного лікування у Маріуполі і взяли у заручники 400 мирних людей. Зараз окупанти ведуть обстріли саме з лікарні.

Міністр наголосила, що все це становить велику загрозу для переміщення людей гуманітарними коридорами.

Також Ірина Верещук додала, що Україна не отримала відповіді на свої пропозиції, спрямовані 15 березня до Міжнародного Червоного Хреста, щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня.

Тому залишається відкритим питання організації “зелених” коридорів сьогодні для Ізюму та Маріуполя. У таких умовах Україна не може безпечно вивозити людей.

Але продовжується робота над розробкою маршрутів для доставки гуманітарної допомоги до тимчасово зайнятих або оточених українських міст Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.