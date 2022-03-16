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Факты / Украина

РФ израсходовала свои ресурсы и не может перебросить в Украину наемников — Арестович

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
РФ израсходовала свои ресурсы и не может перебросить в Украину наемников — Арестович

На 21-е сутки войны России против Украины военно-политическое руководство страны сохраняет контроль над ситуацией. Украинские войска 15 марта провели небольшие тактические контрнаступления, которые улучшили ситуацию в конкретных районах обороны.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Также наши войска наносили мощные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по группировках противника. Их было как минимум семь в течение суток.

Алексей Арестович добавил, что украинские воздушные силы сбили как минимум три самолета, один вертолет и несколько крылатых ракет. Противник в ответ наносил удары ракетами из стратегических самолетов и баллистическими ракетами типа Искандер по гражданским объектам на территории Украины.

По словам Арестовича, наиболее горячие точки на линии фронта в течение суток не изменились и не имеют шансов поменяться. Алексей Арестович объяснил, что РФ израсходовала свои ресурсы.

Попытки перебросить наемников из Сирии и Ливии, остатки своих подразделений с Дальнего Востока пока агрессору не удаются. Поэтому у РФ нет резервов. Об этом свидетельствует как наша оценка ситуации, так и ведущих западных специалистов.

Основные усилия враг сохраняет в зоне ООС. Но вчера он понес потери в направлении Изюма и Николаева.

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