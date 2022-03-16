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Факти / Україна

РФ витратила свої ресурси і не може перекинути в Україну найманців – Арестович

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
РФ витратила свої ресурси і не може перекинути в Україну найманців – Арестович

На 21-у добу війни Росії проти України військово-політичне керівництво країни зберігає контроль над ситуацією. Українські війська 15 березня провели невеликі тактичні контрнаступи, які покращили ситуацію в конкретних районах оборони.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Також наші війська завдавали потужних ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по угрупованнях противника. Їх було щонаймене сім протягом доби.

Олексій Арестович додав, що українські Повітряні сили збили щонайменше три літаки, один вертоліт і декілька крилатих ракет. Противник у відповідь завдавав ударів ракетами зі стратегічних літаків і балістичними ракетами типу Іскандер по цивільних обєктах на території України.

За словами Арестовича, найбільш гарячі точки на лінії фронту протягом доби не змінилися і не мають шансів на зміну. Олексій Арестович пояснив, що РФ витратила свої ресурси.

Спроби перекинути найманців з Сирії та Лівії, залишки своїх підрозділів з Далекого Сходу поки що агресору не вдаються. Тому РФ не має резервів. Про це свідчить як наша оцінка ситуації, так і провідних західних фахівців.

Основні зусилля ворог зберігає у зоні ООС. Але вчора він поніс втрати у напрямку Ізюма і Миколаєва.

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