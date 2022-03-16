Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, которые погибли в нашей отечественной войне с Россией.

Теперь ежедневно в 9.00 будут вспоминать украинцев, отдавших свои жизни за свободную Украину в борьбе с российскими захватчиками.

— Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России, из-за террора, развязанного оккупантами. Каждое утро, в 9 часов, на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех: тех, кто воевал, всех военных и всех гражданских — взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну, – сообщил президент.

Война в Украине длится уже 21-е сутки. Российские захватчики наносят ракетные удары по жилым домам, больницам, школам.

Они разрушают города, блокируют их и срывают работу гуманитарных коридоров, не позволяя мирным жителям выехать.

Уже известно, что за 21 день полномасштабной войны в Украине погибли 103 ребенка и еще более 100 ранены.