Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні з Росією.

Тепер щоденно о 9.00 будуть згадувати українців, які віддали своє життя за вільну Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

– Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв’язаний окупантами. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх: тих, хто воював, всіх військових та всіх цивільних – дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну, – повідомив президент.

Війна в Україні триває вже 21-у добу. Російські загарбники завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, школах.

Вони руйнують міста, блокують їх і зривають роботу гуманітарних коридорів, не даючи можливості мирним жителям виїхати.

Наразі вже відомо, що за 21 день повномасштабної війни в Україні загинуло 103 дитини та ще понад 100 поранені.