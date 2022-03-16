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Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 21 день війни
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Факти / Україна

Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування українців, які загинули у війні з РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування українців, які загинули у війні з РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні з Росією.

Тепер щоденно о 9.00 будуть згадувати українців, які віддали своє життя за вільну Україну у боротьбі з російськими загарбниками.

– Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памяті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розвязаний окупантами.

Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх: тих, хто воював, всіх військових та всіх цивільних – дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну, – повідомив президент.

Війна в Україні триває вже 21-у добу. Російські загарбники завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, школах.

Вони руйнують міста, блокують їх і зривають роботу гуманітарних коридорів, не даючи можливості мирним жителям виїхати.

Наразі вже відомо, що за 21 день повномасштабної війни в Україні загинуло 103 дитини та ще понад 100 поранені.

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