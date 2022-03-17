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Факты / Украина

Около 14 тыс. военных и 444 танка: какие потери уже понесла РФ в войне против Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Около 14 тыс. военных и 444 танка: какие потери уже понесла РФ в войне против Украины

Российские оккупационные войска несут огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта Россия ориентировочно лишилась около 14 000 военных.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Вооруженные силы Украины также уничтожили или отобрали в качестве трофеев 444 вражеских танка. Бронированных машин у российских военных стало на 1 435 единиц меньше.

Какую еще технику потеряла РФ в войне:

  • Артиллерийских систем – 201 ед.,
  • РСЗО — 72 ед.,
  • средства ПВО — 43 ед.,
  • самолетов – 86 ед.,
  • вертолетов – 108 ед.,
  • автомобильной техники — 864 ед.,
  • корабли /катера — 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.
  • специальная техника – 10.

Отметим, что эти данные ориентировочные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По состоянию на утро 16 марта потери российских оккупантов составили около 13 800 человек личного состава.

Фото: Генштаб ВСУ

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Источник: Генштаб ВСУ

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