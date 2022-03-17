Российские оккупационные войска несут огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта Россия ориентировочно лишилась около 14 000 военных.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Вооруженные силы Украины также уничтожили или отобрали в качестве трофеев 444 вражеских танка. Бронированных машин у российских военных стало на 1 435 единиц меньше.

Какую еще технику потеряла РФ в войне:

Артиллерийских систем – 201 ед.,

РСЗО — 72 ед.,

средства ПВО — 43 ед.,

самолетов – 86 ед.,

вертолетов – 108 ед.,

автомобильной техники — 864 ед.,

корабли /катера — 3 ед.,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.

специальная техника – 10.

Отметим, что эти данные ориентировочные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По состоянию на утро 16 марта потери российских оккупантов составили около 13 800 человек личного состава.

Фото: Генштаб ВСУ