Российские оккупационные войска несут огромные потери в войне с Украиной. По состоянию на утро 17 марта Россия ориентировочно лишилась около 14 000 военных.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Вооруженные силы Украины также уничтожили или отобрали в качестве трофеев 444 вражеских танка. Бронированных машин у российских военных стало на 1 435 единиц меньше.
Какую еще технику потеряла РФ в войне:
- Артиллерийских систем – 201 ед.,
- РСЗО — 72 ед.,
- средства ПВО — 43 ед.,
- самолетов – 86 ед.,
- вертолетов – 108 ед.,
- автомобильной техники — 864 ед.,
- корабли /катера — 3 ед.,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.
- специальная техника – 10.
Отметим, что эти данные ориентировочные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
По состоянию на утро 16 марта потери российских оккупантов составили около 13 800 человек личного состава.
Фото: Генштаб ВСУ