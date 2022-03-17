Компания Meta удалила фейковое видео президента Зеленского о капитуляции со своих платформ Facebook и Instagram. Об этом сообщил руководитель политики безопасности Meta Натаниэль Глейчер.

По его словам, дипфейк появился на скомпрометированном веб-сайте, а затем его начали показывать и в других уголках Интернета.

Мы быстро просмотрели и удалили это видео из-за нарушения нашей политики относительно обманчивой манипуляционной информации, а также сообщили нашим коллегам на других платформах, – написал он.

Напомним, днем 16 марта хакеры сломали общий эфир украинских телеканалов, где в это время работала команда телеканала “Украина 24”.

В бегущей строке внизу экранов своих телевизоров зрители могли видеть ФЕЙКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, сделанное якобы от имени Владимира Зеленского, в котором он якобы говорит о капитуляции и призывает сложить оружие украинских военных.