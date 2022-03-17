Компанія Meta видалила фейкове відео президента Зеленського про капітуляцію зі своїх платформ Facebook та Instagram. Про це повідомив керівник політики безпеки Meta Натаніель Глейчер.

За його словами, діпфейк з’явився на скомпрометованому веб-сайті, а потім почав показуватися і в інших куточках Інтернету.

Ми швидко переглянули та видалили це відео через порушення нашої політики щодо оманливої маніпуляційної інформації, а також повідомили наших колег на інших платформах, – написав Глейчер.

Нагадаємо, вдень 16 березня хакери зламали спільний ефір українських телеканалів, де в цей час працювала команда телеканалу Україна 24.

У рухомому рядку внизу екранів своїх телевізорів глядачі могли бачити ФЕЙКОВУ ЗАЯВУ, зроблену нібито від імені Володимира Зеленського, у якій він начебто говорить про капітуляцію і закликає скласти зброю українських військових.