Канада расширила санкции против режима Лукашенко за его поддержку войны Путина

Канада решила ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на его причастность к незаконному вторжению Российской Федерации в суверенную Украину.

Заявление 17 марта опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Сообщается, что в списке ограничений оказались 22 чиновника из Минобороны Беларуси, которые поддержали войну РФ, позволив своей стране стать площадкой для вторжения Кремля.

– Сегодняшнее заявление дает четкий сигнал подельникам президента Путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности, – сказано в сообщении.

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли подчеркивает, что белорусское руководство должно нести ответственность за то, что позволило и поддержало неспровоцированные атаки России.

– Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы будем без колебаний предпринимать дальнейшие действия. Мир наблюдает, – подчеркнула Жоли.

Напомним, Канада уже ввела санкции против более чем 500 физических и юридических лиц из России, Беларуси и Украины.

Также она запретила белорусским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

Ранее по инициативе канадского правительства там запретили вещание пропагандистского российского телеканала RT (Russia Today).