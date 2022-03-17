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Факты / Мир

Канада расширила санкции против режима Лукашенко за его поддержку войны Путина

Анастасия Гевко редактор ленты
Канада расширила санкции против режима Лукашенко за его поддержку войны Путина

Канада решила ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко в ответ на его причастность к незаконному вторжению Российской Федерации в суверенную Украину. 

Заявление 17 марта опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Сообщается, что в списке ограничений оказались 22 чиновника из Минобороны Беларуси, которые поддержали войну РФ, позволив своей стране стать площадкой для вторжения Кремля.

– Сегодняшнее заявление дает четкий сигнал подельникам президента Путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности, – сказано в сообщении.

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли подчеркивает, что белорусское руководство должно нести ответственность за то, что позволило и поддержало неспровоцированные атаки России.

– Канада призывает Александра Лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы будем без колебаний предпринимать дальнейшие действия. Мир наблюдает, – подчеркнула Жоли.

Напомним, Канада уже ввела санкции против более чем 500 физических и юридических лиц из России, Беларуси и Украины.

Также она запретила белорусским самолетам заходить в свое воздушное пространство.

Ранее по инициативе канадского правительства там запретили вещание пропагандистского российского телеканала RT (Russia Today).

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