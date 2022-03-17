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Факти / Світ

Канада розширила санкції проти режиму Лукашенка за підтримку війни Путіна

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Канада розширила санкції проти режиму Лукашенка за підтримку війни Путіна

Канада вирішила запровадити нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка у відповідь на його причетність до незаконного вторгнення Російської Федерації до суверенної України.

Відповідну заяву 17 березня оприлюднила пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

Повідомляється, що у списку обмежень опинилися 22 чиновники з Міноборони Білорусі, які підтримали війну РФ, дозволивши своїй країні стати майданчиком для вторгнення Кремля.

– Сьогоднішня заява дає чіткий сигнал поплічникам президента Путіна: ті, хто підтримує порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, будуть притягнуті до відповідальності, – сказано у повідомленні.

Канадський міністр закордонних справ Мелані Жолі наголошує, що білоруське керівництво має відповідати за те, що дозволило і підтримало неспровоковані атаки Росії.

– Канада закликає Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення. Ми без вагань будемо робити подальші дії. Світ спостерігає, – наголосила Жолі.

Нагадаємо, Канада вже ввела санкції проти більш ніж 500 фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та України.

Також вона заборонила білоруським літакам заходити до свого повітряного простору.

Раніше з ініціативи канадського уряду заборонили мовлення пропагандистського російського телеканалу RT (Russia Today).

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