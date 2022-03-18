Враг намеренно вредит своей технике, чтобы остаться в живых — Маляр

Войска Российской Федерации деморализованы, у них нет возможности пополнять свой провиант и топливо для техники.

Как заявила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас уже можно анализировать ситуацию действия врага, потому что можно проследить тенденции и поведение врага.

– Врагу сейчас очень сложно. В подавляющем большинстве Вооруженными силами Украины уничтожена его логистика… врагу сложно устанавливать связь, врагу сложно пополнять свой провиант, поэтому они грабят наши магазины, потому что у них нет пищи. У них проблемы с пополнением смазочными материалами, у них происходит деморализация, они боятся Вооруженных сил Украины, их пугает наше новейшее вооружение, — сказала она.

Заместитель министра обороны добавила, что украинская разведка фиксирует, что российские военные намеренно вредят своей технике, чтобы не двигаться вперед и остаться в живых.

– Вместе с тем, враг не оставляет своих планов продвигаться вглубь Украины, он не оставляет планов и цель №1 – Киев… хотя мы и мощно отбиваем эту атаку, поэтому Киев охраняется очень надежно, – сказала она.

Анна Маляр подчеркнула, что самая сложная ситуация наблюдается вокруг Мариуполя, где российские войска не могут продвигаться вглубь территорий, поэтому пытаются закрепиться на окраинах города. Наблюдаются случаи похищения местных властей Мариуполя, но по сравнению с 2014 годом, когда некоторые представители власти на оккупированных территориях шли в коллаборацию с российским оккупантом, ситуация совсем другая, поэтому украинская общественность и ВСУ сопротивляются враждебной агрессии.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Фото: Анна Маляр