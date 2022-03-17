17 марта путинские захватчики разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны в Харьковской области.

Памятник архитектуры расположен на горе Кременец около города Изюма: в последний раз (с использованием авиации и артиллерии) эту территорию обстреливали нацисты.

Информацию о разрушении Мемориала памяти Второй мировой войны подтвердил начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

– Они разрушили Мемориал памяти Второй мировой войны на Кремянке. Одна из стел памятника упала от их авиабомбардировки. Фашисты! Не забудем! Не простим! – написал он.

Максим Стрельник также сообщил, что по состоянию на 17 марта небо над Изюмом в безопасности, ведь вчера украинские защитники успешно сбили два самолета и один вертолет путинских захватчиков.

Гора Кременец

Гора Кременец считается самой высокой точкой Харьковской области. Ее высота составляет почти 220 м над уровнем моря.

Как нацисты в 1943: РФ обстреляла гору под Изюмом, разрушен мемориал Второй мировой / 4 фотографии

Кроме Мемориала памяти Второй мировой войны, на горе Кременец находится экспозиция древних каменных баб, собранных со всего Изюмского района. Также там расположена телебашня.

В годы Второй мировой войны гора Кременец играла стратегическое значение, выполняя роль наблюдательного пункта. В последний раз танковые бои за эту гору происходили в 1943 году.

Источник: Max Strel

Фото: Find Way