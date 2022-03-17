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Факти / Україна

Як нацисти у 1943: РФ обстріляла гору під Ізюмом, зруйновано меморіал Другої світової

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Як нацисти у 1943: РФ обстріляла гору під Ізюмом, зруйновано меморіал Другої світової

17 березня путінські загарбники зруйнували Меморіал пам’яті Другої світової війни на Харківщині.

Пам’ятка розташована на горі Крем’янець поблизу міста Ізюм: востаннє (з використанням авіації та артилерії) цю територію обстрілювали нацисти.

Інформацію про руйнування Меморіалу пам’яті Другої світової війни підтвердив начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник.

– Вони зруйнували Меморіал пам’яті Другої світової війни на Крем’янці. Одна зі стел пам’ятника впала від їхнього авіабомбардування. Фашисти! Не забудемо! Не пробачимо! – написав він.

Максим Стрельник також повідомив, що станом на 17 березня небо над Ізюмом у безпеці, адже вчора українські захисники успішно збили два літаки та один вертоліт путінських загарбників.

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Гора Крем’янець

Гора Крем’янець (або Кременець) вважається найвищою точкою Харківською області. Її висота становить майже 220 м над рівнем моря.

Як нацисти у 1943: РФ обстріляла гору під Ізюмом, зруйновано меморіал Другої світової / 4 фотографии

Окрім Меморіалу пам’яті Другої світової війни, на горі Крем’янець розміщена експозиція давніх кам’яних баб, зібраних з усього Ізюмського району. Також там розташована телевежа.

У роки Другої світової війни гора Крем’янець відігравала стратегічне значення, виконуючи роль спостережного пункту. Востаннє танкові бої за цю гору відбувалися у 1943 році.

Джерело: Max Strel

Фото: Find Way

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