Во время своего ночного видеообращения от 17 марта Президент Украины снова призвал российских оккупантов сложить оружие, а также назвал главные приоритеты нашего государства в переговорах с врагом.

Мои приоритеты на переговорах совершенно ясны. Завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны, – отметил Зеленский.

По словам Президента, мы не можем больше доверять имеющимся институтам. Именно поэтому во время вчерашнего выступления в Конгрессе он обратился и к Соединенным Штатам относительно создания объединения U-24 – нового союза, гарантирующего скоординированный ответ мира каждому агрессору.

Зеленский также поблагодарил президента Байдена за поддержку и помощь, но отметил, что Украине нужно больше.

Военные преступления России не прекращаются. Российская экономика еще способна удерживать их военную машину. Поэтому требуются новые пакеты санкций против России. Мир должен наконец признать официально, что Россия стала государством-террористом, – заявил Президент.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предоставил факты геноцида украинского народа.