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Факти / Україна

Зеленський назвав головні пріоритети України на переговорах з Росією

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Зеленський назвав головні пріоритети України на переговорах з Росією

Під час свого нічного відеозвернення від 17 березня Президент України знову закликав російських окупантів скласти зброю, а також назвав головні пріоритети нашої держави у переговорах із ворогом.

Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни, – зазначив Зеленський.

За словами Президента, ми не можемо більше довіряти наявним інституціям. Саме тому під час вчорашнього виступу у Конгресі, він звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення обʼєднання U-24 – нового союзу, який гарантуватиме скоординовану відповідь світу кожному агресору.

Зеленський також подякував президенту Байдену за підтримку та допомогу, але зазначив, що Україні потрібно більше.

Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом, – заявив Президент.

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Фото: Офіс президента

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