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Факты / Украина

Уличные и танковые бои, авиабомбы весом 500 кг: Павел Кириленко о ситуации в Мариуполе

Наташа Тарчевська редактор ленты
Уличные и танковые бои, авиабомбы весом 500 кг: Павел Кириленко о ситуации в Мариуполе

Несмотря на непрерывные бои и обстрелы, эвакуация в Мариуполе продолжается. Труднее всего покинуть город жителям левого берега города.

Такой информацией вечером 18 марта в эфире украинского телемарафона поделился глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что путинские захватчики кроме ежедневных военных преступлений против мирных жителей Мариуполя продолжают массированные обстрелы критически важных предприятий города.

Авиабомбы, сбрасывающие войска РФ на Мариуполь, отметил Павел Кириленко, весят более 500 кг.

Эвакуация из Мариуполя идет, она проходит довольно сложно. РФ не спешит пропускать детей, женщин, пожилых людей, понимая, откуда они двигаются. Но мы не остановимся, пока все, кто имеет такое желание, не уедут.

И левый берег, и центр Мариуполя – ведутся бои. И уличные бои, и танковые бои. Обстрелы двух основных металлургических гигантов города и обстрелы из тяжелой артиллерии. И очень сильно работает по поддержке авиация.

Связь не появилась, связи нет от слова совсем. Авиабомбы сбрасываются с вражеских самолетов весом более 500 кг. С левого берега наиболее тяжело людям эвакуироваться. Но даже те люди, которые выходят из Мариуполя пешком – их встречают.

Люди делают все и умоляют, чтобы их вывезли на территорию Украины. Но здесь не должно быть паники – здесь должно быть четкое понимание того, в каком сложном состоянии находятся люди, но мы работаем, мы обязательно решим.

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