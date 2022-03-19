С начала войны Украину покинула четверть населения – ООН

Более 6,5 млн украинцев вынужденно оставили свои дома и уехали в другие места внутри страны из-за войны.

Такая оценка содержится в новом докладе, опубликованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Учитывая, что еще 3,2 млн уже покинули страну, общее число перемещенных лиц достигло почти четверти от 41-миллионного населения страны.

Еще более 12 млн человек не могут оставить непосредственно затронутые войной регионы из-за повышенных рисков безопасности, разрушения дорог и мостов, а также отсутствия необходимых ресурсов или информации о том, где найти безопасное место и жилье.

Напомним, что с начала российской агрессии Украину покинули почти 1,5 млн детей.