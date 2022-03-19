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Факти / Україна

З початку війни Україну залишила чверть населення – ООН

Маліновська Ангеліна
З початку війни Україну залишила чверть населення – ООН

Понад 6,5 млн українців вимушено залишили свої будинки та поїхали до інших місць усередині країни через війну.

Така оцінка міститься у новій доповіді, опублікованій Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

Враховуючи, що ще 3,2 млн вже покинули країну, загальна кількість переміщених осіб сягнула майже чверті від 41-мільйонного населення країни.

Ще понад 12 млн людей не можуть залишити охоплені війною регіони через підвищені ризики безпеки, руйнування доріг і мостів, а також відсутність необхідних ресурсів або інформації про те, де знайти безпечне місце та житло.

Нагадаємо, що від початку російської агресії Україну залишили майже 1,5 млн дітей.

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