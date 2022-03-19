Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне с Украиной. По состоянию на 19 марта оккупанты ориентировочно потеряли 14 400 человек личного состава.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также войска РФ потеряли 466 танков и 1 470 боевых бронированных машин.

Какие еще потери понес враг:

артиллерийских систем – 213 ед.,

РСЗО — 72 ед.,

средств ПВО — 44 ед.,

самолетов – 95 ед.,

вертолетов – 115 ед.,

автомобильной техники — 914 ед.,

кораблей /катеров — 3 ед.,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17,

специальной техники – 11.

Данные по потерям уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине, которую развязала Россия, длится уже 24-й день.

Фото: Генштаб ВСУ