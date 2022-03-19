Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне с Украиной. По состоянию на 19 марта оккупанты ориентировочно потеряли 14 400 человек личного состава.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Также войска РФ потеряли 466 танков и 1 470 боевых бронированных машин.
Какие еще потери понес враг:
- артиллерийских систем – 213 ед.,
- РСЗО — 72 ед.,
- средств ПВО — 44 ед.,
- самолетов – 95 ед.,
- вертолетов – 115 ед.,
- автомобильной техники — 914 ед.,
- кораблей /катеров — 3 ед.,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17,
- специальной техники – 11.
Данные по потерям уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине, которую развязала Россия, длится уже 24-й день.
Фото: Генштаб ВСУ