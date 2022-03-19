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Факты / Украина

Около 14 400 военных и 466 танков: обновленныепотери войск РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Около 14 400 военных и 466 танков: обновленныепотери войск РФ

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в войне с Украиной. По состоянию на 19 марта оккупанты ориентировочно потеряли 14 400 человек личного состава.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также войска РФ потеряли 466 танков и 1 470 боевых бронированных машин.

Какие еще потери понес враг:

  • артиллерийских систем – 213 ед.,
  • РСЗО — 72 ед.,
  • средств ПВО — 44 ед.,
  • самолетов – 95 ед.,
  • вертолетов – 115 ед.,
  • автомобильной техники — 914 ед.,
  • кораблей /катеров — 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17,
  • специальной техники – 11.

Данные по потерям уточняются, ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине, которую развязала Россия, длится уже 24-й день.

Фото: Генштаб ВСУ

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