В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину 731 средством воздушного нападения, из которых 56 ракет и 675 дронов. Силы противовоздушной обороны сбили более 93% целей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Процент сбитых целей во время атаки 14 мая

Так, РФ атаковала Украину 3 аэробаллистическими ракетами Кинжал, 18 Искандерами-М/С-400, 35 крылатыми ракетами Х-101 и 675 ударными дронами различных типов.

По словам президента, во время атаки общий процент сбитых ракет силами ПВО составил более 93%.

— Конечно, нужно выше. И, конечно, самое сложное — это защищаться от баллистики. Спасибо всем, кто нам в этом помогает. На все эти удары будет справедливый ответ, — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно давить на Москву так, чтобы россияне ощущали последствия своего террора. Важным элементом давления являются антироссийские санкции.

— Ответственность России за войну и наше санкционное давление должны работать на все сто процентов. И еще очень важно, чтобы мир не молчал об этом терроре и был с Украиной, — заявил глава государства.

Ночью Россия нанесла удар по Киеву. В Дарницком районе частично разрушен девятиэтажный дом. Среди погибших — 12-летняя девочка. Под завалами могут находиться еще около 20 человек. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Также вражеские дроны нанесли удар по Одесской области. В результате обстрела на территории портовой инфраструктуры были повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

Фото: Воздушные силы ВСУ

