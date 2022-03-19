Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 23 день войны
Убили Убили
109 детей
Ранили Ранили
>130 детей
Факты / Украина

Конфискованные активы олигархов РФ могут пойти на восстановление Украины

Олена Конюшок SEO оптимізація
Конфискованные активы олигархов РФ могут пойти на восстановление Украины

В Евросоюзе обсуждается возможность использования активов подсанкционных российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом пишет Bloomberg.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято, – отмечают в издании.

После вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против десятков российских бизнесменов, включая некоторых из богатейших миллиардеров страны.

Несколько стран-членов обездвижили активы, вроде яхт, частных самолетов и другого роскошного имущества.

Только Италия заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро, – пишут в Bloomberg, ссылаясь на правительственные сообщения.

Читайте
Мы не позволим российским и белорусским олигархам безнаказанно путешествовать – министр торговли США

Ранее правительство Австралии объявило о новых санкциях в отношении 11 российских банков и государственных структур.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Bloomberg

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка