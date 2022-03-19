В Евросоюзе обсуждается возможность использования активов подсанкционных российских олигархов для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом пишет Bloomberg.

Идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято, – отмечают в издании.

После вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против десятков российских бизнесменов, включая некоторых из богатейших миллиардеров страны.

Несколько стран-членов обездвижили активы, вроде яхт, частных самолетов и другого роскошного имущества.

Только Италия заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро, – пишут в Bloomberg, ссылаясь на правительственные сообщения.