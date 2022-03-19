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Факти / Україна

Конфісковані активи олігархів РФ можуть піти на відбудову України

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Конфісковані активи олігархів РФ можуть піти на відбудову України

У Євросоюзі обговорюють можливість використання активів підсанкційних російських олігархів для фінансування відновлення України після війни. Про це пише Bloomberg.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалено, – зазначають у виданні.

Після вторгнення Росії в Україну, ЄС ввів санкції проти десятків російських бізнесменів, включаючи деяких із найбагатших мільярдерів країни.

Декілька країн-членів знерухомили активи, на кшталт яхт, приватних літаків та іншого розкішного майна.

Тільки Італія заморозила активи на суму близько 780 мільйонів євро, – пишуть у Bloomberg, посилаючись на урядові повідомлення.

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Джерело: Bloomberg

Фото: Pexels

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