У Євросоюзі обговорюють можливість використання активів підсанкційних російських олігархів для фінансування відновлення України після війни. Про це пише Bloomberg.

Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не ухвалено, – зазначають у виданні.

Після вторгнення Росії в Україну, ЄС ввів санкції проти десятків російських бізнесменів, включаючи деяких із найбагатших мільярдерів країни.

Декілька країн-членів знерухомили активи, на кшталт яхт, приватних літаків та іншого розкішного майна.

Тільки Італія заморозила активи на суму близько 780 мільйонів євро, – пишуть у Bloomberg, посилаючись на урядові повідомлення.