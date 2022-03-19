На Запорізькій АЕС відновили високовольтну лінію

Ремонтники Національної енергетичної компанії Укренерго відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізької АЕС – пошкоджену окупантами підстанцію Каховська.

– Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС. Разом переможемо! Слава Україні! – поділилися новиною в Укренерго.

Нагадаємо, що вночі 4 березня російські військові обстрілами спровокували пожежу на Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Займання сталося в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі. Вогонь охопив тоді три поверхи будівлі – із третього по п’ятий.

Пожежу змогли ліквідувати лише після того, коли припинилися обстріли.

14 березня російські військові в присутності 11 працівників Росатому підірвали боєприпаси, які не розірвалися після подій 4 березня.

Згодом з’явилася інформація, що Запорізька АЕС втратила з’єднання з третьої лінією електропередач.

19 березня почалася 24-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: НЕК Укренерго

Фото: НЕК Укренерго