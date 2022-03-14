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Факты / Происшествия

При подрыве боеприпасов на ЗАЭС находились 11 сотрудников Росатома

Анастасия Гевко редактор ленты
При подрыве боеприпасов на ЗАЭС находились 11 сотрудников Росатома

Российские агрессоры подорвали боеприпасы под энергоблоком на Запорожской АЭС, сообщает Энергоатом.

– В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома. Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме, – говорится в сообщении от 14 марта.

Там уточнили, что этот концерн нарушил все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

– Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую уготовила Россия всей планете? – пишет пресс-служба Энергоатома в соцсетях.

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