При подрыве боеприпасов на ЗАЭС находились 11 сотрудников Росатома

Российские агрессоры подорвали боеприпасы под энергоблоком на Запорожской АЭС, сообщает Энергоатом.

– В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома. Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме, – говорится в сообщении от 14 марта.

Там уточнили, что этот концерн нарушил все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности.

– Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую уготовила Россия всей планете? – пишет пресс-служба Энергоатома в соцсетях.