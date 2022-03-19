Россия придерживается стратегии истощения – британский оборонный эксперт

Начальник военной разведки Великобритании генерал-лейтенант сэр Джим Хоккенхалл говорит, что Кремль до сих пор не смог достичь своих первоначальных целей.

Он объясняет это двумя причинами: собственными проблемами и удивлением по поводу масштабов и свирепости украинского сопротивления.

Хокенхалл говорит, что российские операции изменились, и теперь страна проводит стратегию истощения, которая включает безрассудное и неизбирательное использование огневой мощи.

— Это приведет к росту жертв среди мирного населения, разрушению украинской инфраструктуры и обострению гуманитарного кризиса, — отмечает он.

Также Джим Хоккенхалл отметил, что Кремль продолжает держать под контролем собственные СМИ и скрывать количество потерь РФ.