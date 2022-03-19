Росія дотримується стратегії виснаження – британський оборонний експерт

Начальник військової розвідки Великої Британії генерал-лейтенант сер Джим Хоккенхалл каже, що Кремль досі не зміг досягти своїх початкових цілей.

Він пояснює це двома причинами: власними проблемами та подивом щодо масштабів та лютості українського опору.

Хокенхалл каже, що російська операція змінилися, і тепер країна проводить стратегію виснаження, яка включає безрозсудне та невибіркове використання вогневої могутності.

– Це призведе до зростання жертв серед мирного населення, руйнування української інфраструктури та загострення гуманітарної кризи, – зазначає він.

Також Джим Хоккенхалл зазначив, що Кремль продовжує тримати під контролем власні ЗМІ та приховувати кількість втрат РФ.