Российские захватчики нанесли ракетный удар по украинским солдатам в Николаеве. Это произошло накануне, 18 марта.
Эту информацию подтвердил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. По его словам, спасательная операция до сих пор продолжается.
– Вчера “орки” подло ударили ракетой по нашим спящим солдатам. До сих пор идет спасательная операция, — отметил он.
Ким добавил, что не хочет озвучивать детали, поскольку ожидает официальных данных от Генштаба ВСУ по поводу возможных жертв и пострадавших.
По словам Виталия Кима, украинские военные также продолжают зачищать села от врагов.
– По воинской части – зачищаем села, отодвигаем “орков”. Комментировать это тоже не хочу, потому что тактика с человеческими потерями – это не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Эти “орки” – это просто катастрофа. Вчера стреляли по селам, испуганные… Мы их потихоньку перебиваем, они подло стреляют ракетами в спящих солдат, – добавил он.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что враг утром 18 марта атаковал город. По его словам, удар был нанесен по казарме.
Так Сенкевич во время видеообращения в Facebook прокомментировал вопрос, правда ли, что враг атаковал расположение 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.
– Спасали там людей. Атаковали там казарму. К счастью, некоторые объекты были у нас пустыми, там не было никого. Кое-кого зацепило. Больше информации я вам не дам, потому что эта информация военная, и я не могу с вами ею поделиться, – заявил Сенкевич.
По его словам, о ракетной атаке РФ не успели предупредить (не было воздушной тревоги), поскольку она произошла с территории Херсонской области, населенные пункты которой временно занял враг, то есть с очень близкого расстояния.
– Тревоги не было, потому что нас атаковали с Херсонской области. И мы просто не успеваем давать эту тревогу. Бомбардировка происходит быстрее, чем мы пеленгуем и запускаем системы, – объяснил мэр.
Он уточнил, что если вражеские войска атакуют из временно оккупированного Крыма или “более дальних рубежей”, то тогда включается тревога.
О вражеской атаке на Николаев сообщили и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданном при Министерстве культуры и информационной политики. Там подчеркнули, что официальных данных о погибших и пострадавших в результате атаки пока нет.
– Николаев утром 18 марта бомбили оккупанты. По свидетельству журналистов, есть десятки погибших… Некоторые западные журналисты сообщают, что в результате атаки варваров в Николаеве погибли, по меньшей мере, 40 украинцев. По предварительной информации, это – военные. Официальной информации о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет, — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.
В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины пока не публиковали официальную информацию о ситуации в Николаеве.
Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности