Российские захватчики нанесли ракетный удар по украинским солдатам в Николаеве. Это произошло накануне, 18 марта.

Эту информацию подтвердил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. По его словам, спасательная операция до сих пор продолжается.

– Вчера “орки” подло ударили ракетой по нашим спящим солдатам. До сих пор идет спасательная операция, — отметил он.

Ким добавил, что не хочет озвучивать детали, поскольку ожидает официальных данных от Генштаба ВСУ по поводу возможных жертв и пострадавших.

По словам Виталия Кима, украинские военные также продолжают зачищать села от врагов.

– По воинской части – зачищаем села, отодвигаем “орков”. Комментировать это тоже не хочу, потому что тактика с человеческими потерями – это не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Эти “орки” – это просто катастрофа. Вчера стреляли по селам, испуганные… Мы их потихоньку перебиваем, они подло стреляют ракетами в спящих солдат, – добавил он.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что враг утром 18 марта атаковал город. По его словам, удар был нанесен по казарме.

Так Сенкевич во время видеообращения в Facebook прокомментировал вопрос, правда ли, что враг атаковал расположение 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

– Спасали там людей. Атаковали там казарму. К счастью, некоторые объекты были у нас пустыми, там не было никого. Кое-кого зацепило. Больше информации я вам не дам, потому что эта информация военная, и я не могу с вами ею поделиться, – заявил Сенкевич.

По его словам, о ракетной атаке РФ не успели предупредить (не было воздушной тревоги), поскольку она произошла с территории Херсонской области, населенные пункты которой временно занял враг, то есть с очень близкого расстояния.

– Тревоги не было, потому что нас атаковали с Херсонской области. И мы просто не успеваем давать эту тревогу. Бомбардировка происходит быстрее, чем мы пеленгуем и запускаем системы, – объяснил мэр.

Он уточнил, что если вражеские войска атакуют из временно оккупированного Крыма или “более дальних рубежей”, то тогда включается тревога.

О вражеской атаке на Николаев сообщили и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданном при Министерстве культуры и информационной политики. Там подчеркнули, что официальных данных о погибших и пострадавших в результате атаки пока нет.

– Николаев утром 18 марта бомбили оккупанты. По свидетельству журналистов, есть десятки погибших… Некоторые западные журналисты сообщают, что в результате атаки варваров в Николаеве погибли, по меньшей мере, 40 украинцев. По предварительной информации, это – военные. Официальной информации о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет, — подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины пока не публиковали официальную информацию о ситуации в Николаеве.

Источник: Виталий Ким, Александр Сенкевич, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности