Російські загарбники нанесли ракетний удар по українським солдатам у Миколаєві. Це сталося напередодні, 18 березня.

Цю інформацію підтвердив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. За його словами, рятувальна операція досі триває.

– Вчора “орки” підло вдарили ракетою по нашим сплячим солдатам. Досі відбувається рятувальна операція, – зазначив він.

Кім додав, що не хоче озвучувати деталі, оскільки чекає на офіційні дані від Генштабу ЗСУ щодо можливих жертв та постраждалих.

За словами Віталія Кіма, українські військові також продовжують зачищати села від ворогів.

– По військовій частині – зачищаємо села, відсуваємо “орків”. Коментувати це теж не хочу, тому що тактика з людськими втратами – це не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Ці “орки” – це просто катастрофа. Вчора стріляли по селах, перелякані… Ми їх потихеньку перебиваємо, вони підло стріляють ракетами в сплячих солдатів, – додав він.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що ворог вранці 18 березня атакував місто. За його словами, удару було завдано по казармі.

Таким чином Сєнкевич під час відеозвернення у Facebook прокоментував запитання, чи правда, що ворог атакував розташування 79 окремої десантно-штурмової бригади.

– Рятували там людей. Атакували там казарму. На щастя, деякі об’єкти були в нас порожніми, там не було нікого. Декого зачепило. Більше інформації я вам не дам, тому що ця інформація військова, і я не можу з вами нею поділитися, – заявив Сєнкевич.

За його словами, про ракетну атаку РФ не встигли попередити (не було повітряної тривоги), оскільки вона відбулася з території Херсонської області, населені пункти якої тимчасово зайняв ворог, тобто з дуже близької відстані.

– Тривоги не було, тому що нас атакували із Херсонської області. І ми просто не встигаємо давати цю тривогу. Бомбардування відбувається швидше, ніж ми пеленгуємо і запускаємо системи, – пояснив мер.

Він уточнив, що якщо ворожі війська атакують з тимчасово окупованого Криму або “з більш далеких рубежів”, то тоді вмикається тривога.

Про ворожу атаку на Миколаїв повідомили і в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який створено при Міністерстві культури та інформаційної політики. Там наголосили, що офіційних даних про загиблих та постраждалих унаслідок атаки поки що немає.

– Миколаїв вранці 18 березня бомбардували окупанти. За свідченням журналістів, є десятки загиблих… Деякі західні журналісти повідомляють, що внаслідок атаки варварів у Миколаєві загинули щонайменше 40 українців. За попередньою інформацією, це – військові. Офіційної інформації про кількість загиблих та постраждалих досі немає, – наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

У Генштабі ЗСУ та Міноборони України поки що не публікували офіційної інформації про ситуацію в Миколаєві.

Джерело: Віталій Кім, Олександр Сєнкевич, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки