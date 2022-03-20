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Факты / Украина

Ни одного коридора за все время войны: мэр Чернигова о гуманитарной катастрофе в городе

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ни одного коридора за все время войны: мэр Чернигова о гуманитарной катастрофе в городе

На 24 сутки войны в Чернигове нет электроснабжения, воды и тепла. В результате массированных бомбардировок и обстрелов РФ инфраструктура города полностью разрушена.

Об этом вечером 19 марта в эфире украинского телемарафона заявил мэр Чернигова Владислав Атрашенко.

Он подчеркнул, что военные преступления, ежедневно совершаемые российскими военными в Чернигове, сравнимы только с бомбардировкой нацистов в 1943 году.

– В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных людей. Город страдает абсолютной гуманитарной катастрофой. Нет электроснабжения, тепла и воды, полностью уничтожена инфраструктура города, — отметил Владислав Атрашенко.

Мэр Чернигова в очередной раз призвал украинские власти обратить внимание на катастрофическую ситуацию в Чернигове.

По его словам, жителям города за весь период войны не было предоставлено ни одного гуманитарного коридора.

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Фото: ГСЧС

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