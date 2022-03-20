Жодного коридору за весь час війни: мер Чернігова про гуманітарну катастрофу у місті

На 24-добу війни у Чернігові немає електропостачання, води і тепла. Внаслідок масованих бомбардувань та обстрілів РФ інфраструктура міста повністю зруйнована.

Про це ввечері 19 березня в ефірі українського телемарафону заявив мер Чернігова Владислав Атрашенко.

Він підкреслив, що військові злочини, які щоденно вчиняють російські військові у Чернігові, можна порівняти лише з бомбардуванням нацистів у 1943 року.

– У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних людей. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста, – зауважив Владислав Атрашенко.

Мер Чернігова вкотре закликав українську владу звернути увагу на катастрофічну ситуацію в Чернігові.

За його словами, мешканцям міста за весь період війни не було надано жодного гуманітарного коридору.