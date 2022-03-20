На 25-е сутки полномасштабной войны в Украине российские войска продолжают нести значительные потери в личном составе и технике.

Обновленные данные о потерях врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери путинских войск с 24 февраля по 20 марта ориентировочно составили около 14 700 человек личного состава. За сутки потери выросли примерно на 300 человек.

Кроме того, украинские военные уничтожили:

• 476 вражеских танков (+10 за сутки);

• 1 487 боевых бронированных машин (+17 за сутки);

• 230 артиллерийских систем (+17 за сутки);

• 74 реактивные системы залпового огня (+2 за сутки);

• 44 единицы средств ПВО;

• 96 самолетов (+1 за сутки);

• 118 вертолетов (+3 за сутки);

• 947 единиц автомобильной техники (+33 за сутки);

• три корабля/катера;

• 60 цистерн с ГСМ;

• 21 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4 за сутки);

• 12 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий, которая усложняет подсчет.