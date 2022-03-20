Угроза наступления на Украину из Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается военными как высокая.

Об этом журналистам сообщили в Генеральном штабе. Однако наши военные утверждают, что силы обороны Украины готовы к отпору.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко также говорил о том, что российско-оккупационные войска подходят к границе Беларуси с Украиной и могут попытаться ее перейти.

Кроме того, накануне белорусские дипломаты уехали с территории Украины, что также является тревожным сигналом.

— Я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не вводить в прямые боевые действия белорусскую армию, – говорил Денисенко в эфире телеканала ICTV.

По словам советника министра внутренних дел, количество белорусской армии составляет около 40 тыс. человек. Вадим Денисенко также подчеркнул, что украинские военные на Западе готовы к такому вторжению.

