На 25-ту добу повномасштабної війни в Україні російські війська продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці.
Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати путінських військ з 24 лютого до 20 березня орієнтовно склали близько 14 700 осіб особового складу. За добу втрати зросли ще приблизно на 300 осіб.
Крім того, українські військові знищили:
• 476 ворожих танків (+10 за добу);
• 1 487 бойових броньованих машин (+17 за добу);
• 230 артилерійських систем (+17 за добу);
• 74 реактивні системи залпового вогню (+2 за добу);
• 44 одиниці засобів ППО;
• 96 літаків (+1 за добу);
• 118 гелікоптерів (+3 за добу);
• 947 одиниць автомобільної техніки (+33 за добу);
• три кораблі /катери;
• 60 цистерн з ПММ;
• 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4 за добу);
• 12 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій, яка ускладнює підрахунок.
Війна в Україні триває вже 25-й день. Варто зазначити, що в Генеральному штабі оцінюють загрозу наступу на Україну з Республіки Білорусь на Волинському напрямку як високу. Однак наші військові запевнили, що сили оборони України готові до відсічі.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ