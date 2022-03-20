На 25-ту добу повномасштабної війни в Україні російські війська продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати путінських військ з 24 лютого до 20 березня орієнтовно склали близько 14 700 осіб особового складу. За добу втрати зросли ще приблизно на 300 осіб.

Крім того, українські військові знищили:

• 476 ворожих танків (+10 за добу);

• 1 487 бойових броньованих машин (+17 за добу);

• 230 артилерійських систем (+17 за добу);

• 74 реактивні системи залпового вогню (+2 за добу);

• 44 одиниці засобів ППО;

• 96 літаків (+1 за добу);

• 118 гелікоптерів (+3 за добу);

• 947 одиниць автомобільної техніки (+33 за добу);

• три кораблі /катери;

• 60 цистерн з ПММ;

• 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4 за добу);

• 12 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій, яка ускладнює підрахунок.

Війна в Україні триває вже 25-й день. Варто зазначити, що в Генеральному штабі оцінюють загрозу наступу на Україну з Республіки Білорусь на Волинському напрямку як високу. Однак наші військові запевнили, що сили оборони України готові до відсічі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ