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Факти / Україна

Близько 14,7 тис. осіб за 24 доби війни: оновлені втрати військ РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Розбита техніка РФ

На 25-ту добу повномасштабної війни в Україні російські війська продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та техніці.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати путінських військ з 24 лютого до 20 березня орієнтовно склали близько 14 700 осіб особового складу. За добу втрати зросли ще приблизно на 300 осіб.

Крім того, українські військові знищили:

• 476 ворожих танків (+10 за добу);

• 1 487 бойових броньованих машин (+17 за добу);

• 230 артилерійських систем (+17 за добу);

• 74 реактивні системи залпового вогню (+2 за добу);

• 44 одиниці засобів ППО;

• 96 літаків (+1 за добу);

• 118 гелікоптерів (+3 за добу);

• 947 одиниць автомобільної техніки (+33 за добу);

• три кораблі /катери;

• 60 цистерн з ПММ;

• 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4 за добу);

• 12 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій, яка ускладнює підрахунок.

Війна в Україні триває вже 25-й день. Варто зазначити, що в Генеральному штабі оцінюють загрозу наступу на Україну з Республіки Білорусь на Волинському напрямку як високу. Однак наші військові запевнили, що сили оборони України готові до відсічі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

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