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Факты / Украина

Для эвакуации населения 20 марта будут работать новые гуманитарные коридоры — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Для эвакуации населения 20 марта будут работать новые гуманитарные коридоры — Верещук

В Украине 20 марта будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей по новым маршрутам.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, на сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров.

Донецкая область

  • из города Мариуполь в город Запорожье

Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9.30. Отправление в Запорожье планируется в 11.00.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса для дозаправки: ул. Кабельщиков, 132-А и ул. Мелитопольское шоссе, 87-Б.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша.

Киевская область

  • из села Бобрик в Бровары

Место сборов – Дом культуры на улице Шевченко, 2. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

  • из села Тарасовка в Бровары

Место сборов – на улице Девятого января, 6. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

  • из города Бородянка в город Белая Церковь

Место сбора – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.

Харьковская область

Из города Харькова будут отправлены гуманитранные грузы для города Волчанск и поселков Рогань и Новая Рогань. В населенные пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).

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