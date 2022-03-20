Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
Вбили Вбили
115 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Україна

Для евакуації населення 20 березня працюватимуть нові гуманітарні коридори – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Для евакуації населення 20 березня працюватимуть нові гуманітарні коридори – Верещук

В Україні 20 березня працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів за новими маршрутами.

Про це під час брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, на сьогодні погоджено сім гуманітарних коридорів.

Донецька область

  • з міста Маріуполь до міста Запоріжжя

Автобуси для марупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.

В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються за маршрутом. Адреси для дозаправки: вул. Кабельщиків, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Також організовано транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша.

Київська область

  • з села Бобрик до Броварів

Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка,2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

  • з села Тарасівка до Броварів

Місце зборів – на вулиці Девяте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

  • з міста Бородянка до міста Біла Церква

Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин.

Харківська область

З міста Харків будуть відправлені гуманітрані вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань. У ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).

Читайте
Евакуаційні потяги в Україні: напрямки та розклад рейсів до 27 березня 2022

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка