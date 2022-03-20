В Україні 20 березня працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів за новими маршрутами.

Про це під час брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, на сьогодні погоджено сім гуманітарних коридорів.

Донецька область

з міста Маріуполь до міста Запоріжжя

Автобуси для марупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.

В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються за маршрутом. Адреси для дозаправки: вул. Кабельщиків, 132а та вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Також організовано транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша.

Київська область

з села Бобрик до Броварів

Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка,2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

з села Тарасівка до Броварів

Місце зборів – на вулиці Дев’яте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

з міста Бородянка до міста Біла Церква

Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин.

Харківська область

З міста Харків будуть відправлені гуманітрані вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань. У ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).