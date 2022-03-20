Украина не обязана объявлять войну России, поскольку международное право признает агрессию одного государства на территории другого войной по факту, без дополнительных резолюций и законодательных актов.

Об этом 20 марта в эфире украинского телемарафона заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что общественные дискуссии на тему “почему Украина не объявляет войну России” никоим образом не способствуют объединению, а наоборот, сеют раздор и выгодны определенным политическим кругам.

Прямая речь Анны Маляр

Согласно нормам международного права, в частности Резолюции об агрессии от 1974 года, война является войной по факту. Ее не нужно признавать или не признавать. Какие факты – оккупация территории (с 2014 года это отдельные районы Донецкой и Луганской области, а также Крым). Это по факту война, не нужно, чтобы Верховная Рада или президент признавали это. Есть вторжение войск иностранного государства на нашу территорию – вот по этому факту война.

Так же, как восход и закат – его не надо признавать. Но потому, что постоянно кто-то над этим думает, это обсуждает какие-то конспирологические теории… Факт войны уже дает нам право обращаться в Международный суд и разрешать им здесь расследовать эту агрессию, и нам не нужно для этого никакого дополнительного признания.

Она также уточнила, что уже имеются 17 приговоров украинских судов по ст. 437 (Вооруженная агрессия) УК Украины, что является официальным признанием того, что в Украине идет война.