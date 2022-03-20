Україна не зобов’язана оголошувати війну Росії, оскільки міжнародне право визнає агресію однієї держави на території іншої війною по факту, без додаткових резолюцій та законодавчих актів.

Про це 20 березня в ефірі українського телемарафону заявила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що суспільні дискусії на тему “чому Україна не оголошує війну Росії” жодним чином не сприяють об’єднанню, а навпаки, сіють розбрат і вигідні певним політичним колам.

Пряма мова Ганни Маляр

Відповідно до норм міжнародного права, зокрема до Резолюції про агресію від 1974 року, війна є війною по факту. Її не треба визнавати чи не визнавати. Які факти – окупація території (з 2014 року це окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим). Це по факту війна, не треба, щоб Верховна Рада чи президент це визнавали. Є вторгнення військ іноземної держави на нашу територію – от по цьому факту війна.

Так само, як схід і захід сонця – його не треба визнавати. Але через те, що постійно хтось над цим думає, це обговорює, якісь конспірологічні теорії… Факт війни уже дає нам право звертатися до Міжнародного суду і дозволяти їм тут розслідувати цю агресію, і нам не треба для цього ніякого додаткового визнання.

Вона також уточнила, що є уже 17 вироків українських судів за ст. 437 (Збройна агресія) КК України, що також є офіційним визнанням того, що в Україні йде війна.