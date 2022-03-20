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Факти / Україна

В Міноборони пояснили, чому Україна не оголошує війну Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Міноборони пояснили, чому Україна не оголошує війну Росії

Україна не зобов’язана оголошувати війну Росії, оскільки міжнародне право визнає агресію однієї держави на території іншої війною по факту, без додаткових резолюцій та законодавчих актів.

Про це 20 березня в ефірі українського телемарафону заявила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

Вона підкреслила, що суспільні дискусії на тему “чому Україна не оголошує війну Росії” жодним чином не сприяють об’єднанню, а навпаки, сіють розбрат і вигідні певним політичним колам.

Пряма мова Ганни Маляр

Відповідно до норм міжнародного права, зокрема до Резолюції про агресію від 1974 року, війна є війною по факту. Її не треба визнавати чи не визнавати. Які факти – окупація території (з 2014 року це окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим). Це по факту війна, не треба, щоб Верховна Рада чи президент це визнавали. Є вторгнення військ іноземної держави на нашу територію – от по цьому факту війна.

Так само, як схід і захід сонця – його не треба визнавати. Але через те, що постійно хтось над цим думає, це обговорює, якісь конспірологічні теорії… Факт війни уже дає нам право звертатися до Міжнародного суду і дозволяти їм тут розслідувати цю агресію, і нам не треба для цього ніякого додаткового визнання.

Вона також уточнила, що є уже 17 вироків українських судів за ст. 437 (Збройна агресія) КК України, що також є офіційним визнанням того, що в Україні йде війна.

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Фото: УНІАН

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