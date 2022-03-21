Дія запускает услугу для фиксации разрушенной недвижимости украинцев – Федоров

В ближайшее время в приложении Дія появится услуга, с помощью которой можно будет зафиксировать разрушение и повреждение своей недвижимости.

Об этом 21 марта в эфире украинского телемарафона заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он добавил, что услуга будет предусматривать то, что гражданин сможет стать в электронную очередь на возмещение ущерба, нанесенного войной.

– В ближайшее время планируем запустить услугу для того, чтобы можно было зафиксировать, если недвижимость разрушена, известить об этом государство. Это нужно для того, чтобы уже принимались соответствующие операционные менеджерские действия, чтобы быстро возместить каждый квадратный метр, пострадавший во время войны. Эту услугу мы запустим в ближайшие несколько дней, – пояснил министр цифровой трансформации.

Он также объяснил, как быть тем гражданам, чьи жилища уже были разрушены, но из-за эвакуации (или выезда из Украины) они не могут сфотографировать и передать данные о повреждении своего недвижимого имущества.

– Это не проблема. Это предварительное заявление для того, чтобы организационно государство подготовилось. Очень быстро, как только кончится война, чтобы можно было возмещать недвижимость. Нет фото – не проблема, просто нужно зафиксировать это, и уже появится информация для принятия управленческих решений, как решать эти все вопросы.

Кроме этого, сервис Дія возобновил работу всех услуг, которые работали в Украине до 24 февраля. Михаил Федоров заверил, что все данные граждан в безопасности.