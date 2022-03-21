Дія запускає послугу для фіксації зруйнованої нерухомості українців – Федоров

Найближчим часом у застосунку Дія з’явиться послуга, за допомогою якої можна буде зафіксувати руйнування та пошкодження своєї нерухомості.

Про це 21 березня в ефірі українського телемарафону заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він додав, що послуга передбачатиме те, що громадянин зможе стати в електронну чергу на відшкодування збитків, завданих війною.

– Найближчим часом плануємо запустити послугу для того, щоб можна було зафіксувати, якщо нерухомість зруйнована, сповістити про це державу. Це потрібно для того, аби вже ухвалювалися відповідні операційні менеджерські дії, щоб швидко відшкодувати кожен квадратний метр, який постраждав під час війни. Цю послугу ми запустимо у найближчі декілька днів, – запевнив міністр цифрової трансформації.

Він також пояснив, як бути тим громадянам, чиї помешкання уже було зруйновано, але через евакуацію (або виїзд із України) вони не мають змоги сфотографувати і передати дані про пошкодження свого нерухомого майна.

– Це не проблема. Це є попередньою заявою для того, щоб організаційно держава підготувалася. Дуже швидко, як тільки закінчиться війна, щоб можна було відшкодовувати нерухомість. Немає фото – не проблема, просто потрібно зафіксувати це, і вже з’явиться інформація для прийняття управлінських рішень, як вирішувати ці всі питання.

Окрім цього, сервіс Дія відновив роботу усіх послуг, які працювали в Україні до 24 лютого. Михайло Федоров запевнив, що наразі усі дані громадян у безпеці.