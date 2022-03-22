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Факты / Украина

С центром в Гостомеле: Зеленский создал первую поселковую военную администрацию

Наташа Тарчевська редактор ленты
С центром в Гостомеле: Зеленский создал первую поселковую военную администрацию

Гостомельская поселковая громада первой в Украине получила статус военной администрации.

Соответствующий указ №156/2022 вечером 21 марта принял Владимир Зеленский. На сайте президента отмечается, что указ отвечает нормам закона Украины О правовом режиме военного положения.

– Образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области, – говорится в сообщении.

Все необходимые меры, связанные с созданием Гостомельской поселковой военной администрации, поручено провести Генштабу ВСУ и Киевской ОГА. Указ вступает в силу со дня его оглашения.

Напомним, 6 марта поселку городского типа Гостомель был присвоен статус города-героя, согласно указу президента Владимира Зеленского.

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