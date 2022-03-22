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Факти / Україна

Із центром у Гостомелі: Зеленський створив першу селищну військову адміністрацію

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Із центром у Гостомелі: Зеленський створив першу селищну військову адміністрацію

Гостомельська селищна громада першою в Україні отримала статус військової адміністрації.

Відповідний указ №156/2022 ввечері 21 березня ухвалив Володимир Зеленський. На сайті президента зазначається, що указ відповідає нормам закону України Про правовий режим воєнного стану.

– Утворити Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району Київської області, – йдеться у повідомленні.

Усі заходи, пов’язані з утворенням Гостомельської селищної військової адміністрації, доручено провести Генштабу ЗСУ та Київській ОДА. Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, 6 березня селищу міського типу Гостомель було присвоєно статус міста-героя, відповідно до указу президента Володимира Зеленського.

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