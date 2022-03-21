Кулеба анонсировал новые санкции против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новых санкциях против России, которые будут введены на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Нужны новые санкции и они будут вскоре уже на следующей неделе. Отдельное направление нашей работы в эти дни – это выталкивание международных компаний из России, которые еще не поняли, что им нужно уйти. Это не только какие-то продуктовые компании такие как Nestle, Danone, но и точечные компании, без которых Россия не сможет производить свои ракеты, такими чтобы они летали.

Некоторые на нас обижаются, что мы оказываем на них давление, но сейчас не время обижаться. Пора делать выбор. Быть на стороне добра или на стороне зла, — рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что ранее стало известно, что Российская Федерация готовится активно распространять дезинформацию и пропаганду, чтобы подготовить почву для оправдания продления сроков войны. Об этом сообщили в Генштабе ЗСУ.