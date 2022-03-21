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Факти / Україна

Кулеба анонсував нові санкції проти Росії

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Кулеба анонсував нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про нові санкції проти Росії, що будуть введені на наступному тижні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook

– Потрібні нові санкції і вони будуть незабаром вже наступного тижня. Окремий напрям нашої роботи у ці дні – це виштовхування тих міжнародних компаній з Росії, які ще не зрозуміли, що їм потрібно піти. Це не лише якісь продуктові компанії  такі як Nestle, Danone, а й точкові компанії, без яких Росія не зможе робити свої ракети, такими щоб вони літали.

Деякі на нас ображаються, що ми чинимо на них тиск, але зараз не час ображатися. Час робити вибір. Бути на стороні добра, чи на стороні зла, – розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, Російська Федерація готується активно розповсюджувати дезінформацію та пропаганду, щоб підготувати підґрунтя для виправдання продовження термінів війни. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Фото: МЗС

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