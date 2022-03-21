Российские оккупанты похитили на Херсонщине городского голову Берислава Александра Шаповалова.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в своем Telegram-канале, кроме мэра города, был похищен еще один местный активист.

– В субботу, 19 марта, около 11 часов дня рашисты похитили городского голову Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста, – написал Геннадий Лагута.

Он добавил, что похищенные украинцы находятся в плену, а вчера Александру Шаповалову дали возможность позвонить родным и успокоить их.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что у мэра Берислава имеются проблемы с сердцем, а также он тяжело перенес заболевание коронавирусом.

Пока неизвестно точное местонахождение Шаповалова и других пленных, однако, скорее всего, их удерживают россияне в Новой Каховке.

Центральная украинская власть вместе с главой Херсона выясняют все обстоятельства и делают все возможное, чтобы все, кто сейчас попал в плен россиян, вернулись домой.

Напомним, 21 марта российские военные начали стрельбу по мирным митингующим в центре Херсона, попутно забрасывая херсонцев гранатами. Местные власти также сообщали о похищенных активистах, и о раненых во время взрывов и стрельбы.

Фото: Dmitry Mus

Источник: Геннадий Лагута