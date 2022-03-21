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Факти / Україна

Обстріл Подільського району Києва: 8 людей загинули, прокуратура порушила справу

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Обстріл Подільського району Києва: 8 людей загинули, прокуратура порушила справу

Прокуратура розпочала розслідування ворожого нічного ракетного обстрілу Подільського району Києва. Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Увечері 20 березня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, обстріляли ракетами Подільський район у Києві.

Внаслідок ворожого обстрілу та пожежі зруйновано торговельний центр, пошкоджено вікна у навколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі.

За попередньою інформацією, восьмеро людей загинули. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочин.

Також вдень 20 березня у житловий двір Святошинського району Києва влучив снаряд окупаційної армії РФ, внаслідок чого постраждали шестеро людей, двоє з них госпіталізовані.

Значних ушкоджень зазнали два будинки, ще в шести навколишніх будівлях вибуховою хвилею вибило шибки. Крім того, пошкоджені приміщення двох шкіл та двох дитячих садочків. Евакуйовано понад 200 мешканців пошкоджених будинків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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