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Факти / Україна

РФ готує можливі провокації: на російських кораблях зафарбовують назви і номери

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ готує можливі провокації: на російських кораблях зафарбовують назви і номери

Російські військові зафарбовують на своїх кораблях назви й бортові номери. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

За словами наших прикордонників, таким чином Росія готується до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням українських військових кораблів.

– Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли чотири цивільних судна. З одного з підбитих танкерів зробили екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Крім того, окупанти перешкоджають проведенню рятувальних операцій. Ворог захопив одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожував застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.

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У Держприкордонслужбі наголосили, що такі дії країни-агресора не залишилися без реакції світової спільноти.

Так, російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в РФ електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден.

ЄС та Велика Британія мають намір заборонити вхід російських кораблів у свої порти. У Швеції вже оголосили бойкот всім російським суднам та вантажам.

Крім того, Дунайська комісія позбавила Росію повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства. А Туреччина згідно із повноваженнями відповідно до Конвенції Монтре 1936 року може закрити протоки Босфор та Дарданелли.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що після того, як війська РФ тимчасово захопили український Бердянськ, із морського порту міста зникли п’ять кораблів із зерном.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Pixabay

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